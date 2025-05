Papa seguiu 'procedimentos' da Igreja em casos de abusos, segundo bispo peruano

Farfán refutou assim as acusações contra o novo papa de que teria acobertado supostos responsáveis do clero católico.

As ONGs SNAP e Bishop Accountability, que defendem as vítimas de agressões sexuais, consideraram ambivalente a gestão das denúncias por parte do então bispo Robert Francis Prevost.

A polêmica "saiu em todos os meios de comunicação tentando desacreditar [Prevost], dizendo que ele não fez nada", assinalou Farfán em coletiva de imprensa.

"Isso é mentira, ele ouviu [as partes] e respeitou os procedimentos", frisou.

O pontífice esteve à frente da diocese de Chiclayo, no norte do Peru, entre 2015 e 2023.