Britânico tem carro roubado, compra outro por R$ 150 mil e descobre que era o mesmo veículo

Já imaginou ter o carro roubado, pagar R$ 150 mil por outro do mesmo modelo e, então, descobrir que, na verdade, se tratava do seu carro desaparecido? A situação inusitada foi precisamente o que aconteceu com o britânico Ewan Valentine, de 36 anos. O fato todo aconteceu na cidade de Solihull, Inglaterra, entre o fim de fevereiro e o fim de abril, e passou a repercutir mundialmente no começo de maio.

O roubo aconteceu no dia 28 de fevereiro enquanto Ewan dormia. Ao acordar na manhã seguinte, 1º, ele percebeu que o Honda Civic preto, modelo Type-R 2016, havia desaparecido de sua garagem. Desde então, o homem se viu determinado a comprar outro carro parecido com o que foi levado enquanto aguardava o avanço da investigação policial sobre o roubo do veículo. "É uma espécie de carro de crise de meia-idade, aquele tipo que você precisa aproveitar antes de comprar um para a família", comentou em entrevista à BBC. Ao buscar por modelos no mercado de venda de carros online, Ewan encontrou um veículo semelhante ao que havia sido roubado sendo vendido por uma oficina a 112 quilômetros de distância de sua casa. Disposto a substituir o carro roubado por um novo que fosse idêntico ao modelo antigo, o homem pagou o valor de 20.000 libras esterlinas, o equivalente a cerca de R$ 150 mil na cotação do dia 2 de maio de 2025.

Britânico percebe que comprou o próprio carro roubado após encontrar itens pessoais no veículo Ewan notou que o carro comprado era "estranhamente idêntico" com o seu antigo. O estranhamento aumentou após receber o carro e encontrar uma série de objetos familiares presentes no automóvel. Uma estaca de barraca, pinheiros de natal e alguns outros detalhes que o antigo carro tinha estavam reproduzidos de forma idêntica no "novo" carro. Ewan relata que ficou incrédulo quando encontrou a porca de trancamento da porta do carro que havia acabado de comprar guardada em um saco de sanduíche. Ele havia feito a mesma coisa no veículo que foi roubado dois meses antes. "Reconheci até o cheiro de uma cerveja que quebrei no porta-malas e nunca consegui tirar", desabafou ao comentar sobre o caso nas redes sociais.

Seria possível tudo isso ser apenas uma grande coincidência? Se as evidências até ali não o tinham convencido de que era o mesmo carro, Ewan logo teve provas mais concretas da situação inusitada que vivia. O endereço da casa dos pais de Ewan estava salvo no histórico do GPS do veículo recém-comprado. Apesar de tudo isso, Ewan notou que a placa e a quilometragem do carro estavam diferentes e decidiu investigar a sua compra.

Quando levou o veículo “novo” à concessionária Honda da cidade, não houve mais espaço para dúvidas: a chave de inteligência do sistema de segurança da concessionária relacionada ao antigo veículo ligou o carro supostamente "novo" normalmente. Britânico que comprou, sem saber, o próprio carro roubado quer o dinheiro de volta Ao relatar o acontecido nas redes sociais, Ewan relembra o momento quando percebeu que comprou o antigo carro: “Eu, um policial e três funcionários da Honda, todos parados em silêncio, olhando para o carro, incrédulos". 'É o seu carro, você comprou o seu de volta. Nunca ouvi falar disso antes'", relembra o Engenheiro de Software. O caso segue sob investigação da polícia de Solihull. Ewan disse em entrevista ao Birmingham Live que a polícia e a oficina da Honda definiram o caso como o “melhor trabalho de clonagem que já viram”. A perfeição do crime era tamanha que de acordo com eles, se não fosse os pequenos detalhes presentes no veículo e tão familiares a Ewan, ninguém descobriria.