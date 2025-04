Apagão na Europa foi causado por fenômeno atmosférico; saiba o que é "vibração atmosférica induzida"

A Redes Energéticas Nacionais (REN), operadora elétrica de Portugal, afirmou que a queda no fornecimento de energia do país ocorreu por conta de uma falha na rede espanhola, ligada a um fenômeno atmosférico raro conhecido como “vibração atmosférica induzida” .

Nesse fenômeno, o vento ou as ondas de calor passam pelas linhas, gerando uma intensa vibração.

Caso coincida com a frequência natural de vibração do cabo, há uma ressonância, fazendo com que as vibrações se multipliquem e gerem problemas no sistema de distribuição de energia elétrica.

Confira a nota da REN sobre o apagão:

“A REN tem todos os seus recursos empenhados na recuperação da rede de abastecimento de energia a todo o país, em colaboração com as empresas produtoras e de distribuição e com a Rede Elétrica de Espanha.