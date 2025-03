Apagão em aeroporto de Londres gera caos aéreo na Europa

Incêndio em subestação elétrica do aeroporto de Heathrow – o mais movimentado da Europa – suspende mais de 1.300 voos e afeta quase 300 mil passageiros. Previsão é retomada da operação plena até o sábado.O Aeroporto de Heathrow, em Londres, o mais movimentado da Europa, teve de ser fechado nesta sexta-feira (21/03) após um incêndio numa subestação elétrica interromper seu abastecimento de energia. O corte resultou no cancelamento de voos e prejuízos para centenas de milhares de viajantes. A administração de Heathrow informou que o aeroporto tinha marcados para esta sexta-feira 1.351 voos, que transportariam até 29 mil passageiros. No fim da tarde, a concessionária anunciou a possível realização de alguns voos ainda à noite, após autoridades britânicas encontrarem uma "solução provisória" para restaurar o fornecimento de energia. A operação plena, contudo, não deve ser retomada antes do sábado. "Agora somos capazes de retomar voos com segurança, priorizando a repatriação e relocação de aeronaves", informou a administração do aeroporto via X. "Esperamos retomar a plena operação amanhã e daremos mais informações em breve. Pedimos desculpas pelo transtorno causado por este incidente." British Airways especialmente prejudicada O chefe da companhia aérea British Airways, Sean Doyle, declarou que o fechamento do aeroporto terá um "enorme impacto" sobre os passageiros, mesmo depois da reativação. Heathrow é a base da British Airways, a mais afetada pelo fechamento, com mais de 670 voos e 100 mil passageiros planejados para o dia. "Este incidente terá um impacto considerável sobre nossa companhia e clientes por vários dias, com expectativa de problemas em jornadas ao longo dos próximos dias", disse Doyle em vídeo endereçado aos passageiros. Voos tiveram que ser desviados O serviço de rastreamento de voos FlightRadar 24 avalia que o impacto vá durar por vários dias, enquanto os viajantes tentam remarcar suas viagens. Segundo ele, cerca de 120 aeronaves estavam em pleno voo quando o fechamento foi anunciado. Algumas tiveram que retornar a seus locais de partida, enquanto outros foram desviados para o aeroporto de Gatwick, também nos arredores de Londres, ou ainda para o Charles de Gaulle, em Paris, e o de Shannon, na Irlanda. "Aconselha-se que os passageiros não se dirijam ao aeroporto, mas entrem em contato com suas companhias aéreas, para obter mais informações", divulgou a administração de Heathrow, desculpando-se pelos inconvenientes. Nenhum indício de crime A unidade antiterror da Polícia Metropolitana de Londres assumiu o comando das investigações sobre o incêndio em razão do "impacto do incidente sobre a infraestrutura crítica nacional". Apesar disso, as autoridades afirmam até agora não haver sinais de que as chamas tenham sido provocadas. O ministro britânico da Energia, Ed Miliband, atribuiu o apagão em Heathrow à dimensão do incêndio, que impediu o funcionamento do sistema auxiliar de energia: "Havia um gerador de reserva, mas ele também foi afetado pelo incêndio, o que dá uma ideia de quanto a situação foi incomum e sem precedentes", comentou à emissora Sky News. Heathrow alega que dispunha de geradores movidos a diesel e fontes de energia de reserva para fazer aterrissagens e evacuar passageiros com segurança, e que o sistema operou dentro do previsto, mas que não seria seguro manter a operação normal com sistemas de reserva. Um dos aeroportos mais movimentados do mundo para viagens internacionais, Heathrow registrou em janeiro de 2024 uma atividade recorde para esse mês, com mais de 6,3 milhões de passageiros – um aumento de mais de 5% em relação ao ano anterior. Janeiro também foi o 11º mês consecutivo em que o aeroporto teve média de mais de 200 mil passageiros por dia, principalmente devido a viagens transatlânticas. Mais de 16 mil casas afetadas O Corpo de Bombeiros de Londres informou que dez caminhões e cerca de 70 agentes trabalharam durante horas para controlar o incêndio, depois que as chamas atingiram um transformador na subestação elétrica na noite de quinta-feira e continuou a arder durante a manhã. Milhares de residências também ficaram sem energia e cerca de 150 pessoas tiveram de ser evacuadas. A empresa de energia Scottish and Southern Electricity Networks disse em postagem no X que o incidente afetou mais de 16.300 casas. A empresa ferroviária National Rail cancelou todos os trens partindo e chegando ao aeroporto. Na metade da manhã, o Corpo de Bombeiros informou que o incêndio estava controlado. Heathrow normalmente abre para voos às 6h no horário local devido às restrições de voos noturnos. O governo do Reino Unido aprovou no início deste ano os planos para a construção de uma terceira pista no aeroporto para impulsionar a economia e a conectividade com o mundo. rc/ra/js/av (AP, Reuters, AFP, DPA)