Arara grita "vá se f*d*r" para bombeiros e só aceita ser resgatada após ser atraída com cigarros

Os socorristas foram chamados após um alerta de que havia uma arara presa no topo de uma árvore, precisando ser resgatada. O pássaro, no entanto, não parecia querer se mover nos galhos ou voar de volta para casa e, portanto, não cooperou com o resgate.

Arara "bico sujo"?! Abrigada no topo de uma árvore após fugir de casa, a arara virou notícia internacional devido à falta de educação da equipe de resgate. Agentes do Corpo de Bombeiros de Gotemburgo, na Suécia, foram recebidos com gritos de "vai f*der", em inglês, quando se aproximaram do animal durante a operação de resgate.

O líder da operação de resgate, Denny Mausch, explicou que não é papel da corporação fazer esse tipo de ação, mas que, por já estarem próximos do local quando souberam do alerta, decidiram resgatar o animal. "Se pudermos ajudar, ajudaremos", esclareceu à imprensa local.

O pássaro fugiu da casa de seu tutor e pousou na árvore por volta das 16h do dia 9 de abril. Ele saiu da árvore por volta das 22h. Aos bombeiros, o tutor disse que o animal tinha "medo do escuro" e por isso não cooperava com os socorristas e evitava se afastar do galho onde era "presa".

No final, com a ajuda dos bombeiros e um maço de cigarros, a operação foi concluída com sucesso. Apesar da boca suja, os bombeiros definiram o animal como dócil e carinhoso, embora bravo com seu tutor, que acabou recebendo alguns beijos do pássaro após o resgate.

O responsável garantiu aos bombeiros que o pássaro não é fumante. No entanto, informações sobre a posse legal do animal, o estado de saúde da ave ou o local de onde ela escapou não foram divulgadas pela corporação. Também não há detalhes sobre como uma arara foi parar na Suíça, "falando" inglês.