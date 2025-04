Lápide do papa, em mármore, terá 'Franciscus' como única inscrição

A lápide do papa Francisco, que será enterrado no sábado na Basílica de Santa Maria Maior, no centro de Roma, será de mármore e terá a única inscrição "Franciscus", Francisco em latim, anunciou o Vaticano nesta quinta-feira (24).

Em uma breve declaração acompanhada de uma foto do projeto, o Vaticano especifica que o mármore usado vem da Ligúria, uma região no noroeste da Itália de onde vêm alguns dos ancestrais do pontífice argentino.