Sucessão papal: saiba quais nomes são cotados para assumir o maior cargo da Igreja Católica

Com o falecimento do papa Francisco nesta segunda-feira, 21 de abril de 2025, cardeais do mundo inteiro se preparam para se dirigirem ao Vaticano e participarem do conclave – processo de eleição do novo papa que deve iniciar nos próximos dias. E com esta brevidade, alguns nomes começam a aparecer como favoritos para a sucessão de Francisco.

Diferentes veículos de comunicação especializados na cobertura do Vaticano abordam algumas hipóteses que podem ser consideradas neste momento de escolha. As apostas principais estão entre seis nomes, sendo Robert Sarah, de Guiné; Péter Erdo, da Hungria; Matteo Maria Zuppi e Pietro Parolin, da Itália; Jean-Marc Aveline, da França; e Luis Antonio Gokim Tagle, de Filipinas.