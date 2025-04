Abusos sexuais no clero: o desafio mais espinhoso do papa Francisco

O pontífice sancionou os principais membros do clero e tornou obrigatória a denúncia de abusos, no entanto, as vítimas disseram que mais pode e deve ser feito.

Em agosto de 2018, o papa foi criticado com uma virulência sem precedentes por seu suposto silêncio sobre o comportamento do influente cardeal americano Theodore McCarrick.

- Cúpula sem precedentes -

Em fevereiro de 2019, o papa reuniu os chefes de 114 conferências episcopais de todo o mundo com o chefe das igrejas católicas orientais e superiores de congregações religiosas para uma cúpula de quatro dias sobre “a proteção de menores”.

Na conferência, houve relatos devastadores de sobreviventes de abuso e críticas contundentes de dentro da Igreja.

O cardeal alemão Reinhard Marx, um conselheiro próximo do papa, lançou a bomba de que os escritórios dos bispos poderiam ter destruído arquivos sobre suspeitos de abuso clerical.

O papa prometeu uma “batalha total” contra o assédio, comparando o abuso sexual de crianças ao sacrifício humano.

- Mudanças legais -

Em dezembro de 2019, o papa disponibilizou reclamações, testemunhos e documentos de julgamentos internos da Igreja para tribunais laicos. As vítimas puderam acessar seus arquivos e quaisquer julgamentos.

No mesmo ano, ele tornou obrigatória a denúncia de suspeitas de agressão ou assédio sexual às autoridades da Igreja - e qualquer tentativa de encobrimento.

Em 2021, a Igreja Católica atualizou seu Código Penal pela primeira vez em quase 40 anos para incluir uma menção explícita de abuso sexual por padres contra menores e pessoas com deficiência.

No entanto, as vítimas continuaram a reclamar que o clero ainda não era obrigado a denunciar o abuso às autoridades civis de acordo com os códigos da Igreja, e tudo o que era dito no confessionário permanecia sacrossanto.

- Um registro misto -

Em suas viagens ao exterior, o papa Francisco se reuniu com sobreviventes de abuso, do Canadá à Bélgica, e regularmente pede perdão.

Mas, embora tenha feito mais do que qualquer outro papa para combater o flagelo, ativistas dizem que ele nunca reconheceu o que poderiam ser as causas “sistêmicas” do abuso dentro da Igreja.

Ele foi criticado por não se encontrar com os autores de um importante relatório sobre abuso sexual na França e por pedir cautela na interpretação da afirmação de que cerca de 330.000 menores haviam sido abusados ao longo de 70 anos na Igreja.

Os críticos também dizem que ele deveria ter sido mais incisivo com Marko Rupnik, um padre esloveno e artista de mosaico de renome mundial acusado de abuso em uma comunidade de religiosas adultas na década de 1990.

Sob pressão, o papa renunciou a um estatuto de limitações em 2023 para permitir possíveis processos disciplinares.

