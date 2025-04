Como é escolhido o novo papa: entenda o processo de eleição no Vaticano

Descubra como funciona o complexo processo de escolha do papa. Saiba quem pode votar e como são realizadas as votações no conclave. Entenda as tradições e etapas que definem o novo líder da Igreja Católica / Crédito: Filippo Monteforte/AFP

Após a morte do papa Francisco, ocorrida nesta segunda-feira, 21 de abril de 2025, a Igreja Católica se prepara para o processo do conclave, que marca a escolha do novo chefe da Igreja em todo o mundo. A cerimônia deve acontecer de 15 a 20 dias após o óbito ou renúncia de um pontífice. O processo de eleição de um novo papa é complexo, cheio de tradições e com várias etapas. Apenas cardeais com menos de 80 anos podem participar do conclave. Eles não só podem votar, mas também podem ser votados.

Nessa pequena sala, o novo papa experimenta pela primeira vez a batina branca papal, disponível entre três tamanhos: pequeno, médio e grande. A que melhor se ajustar é escolhida para o novo Santo Padre. Origem do termo O conclave vem de um termo em latim, “cum clavis”, que significa “fechado à chave” ou “conchavo”.

No primeiro dia de reunião dos cardeais, há a celebração de uma missa solene, chamada de Pro Eligendo Papa. Em seguida, pode ou não haver uma votação. A partir do segundo dia, são realizadas até quatro votações diárias, sendo duas pela manhã e duas à tarde. Antes de votar, o cardeal deve fazer um juramento, no qual declara estar escolhendo aquele que acredita ser o mais apto ao cargo. O voto é depositado em um envelope com a frase em latim “Eligo in Summum Pontificem” (“Elejo como Sumo Pontífice”). Os envelopes são colocados em uma urna, e os votos são contados por três cardeais excrutinadores, previamente escolhidos. Em seguida, os votos são amarrados em um círculo, que será queimado. A cor da fumaça (preta para não eleito e branca para eleito) é o sinal para o mundo, indicando se houve ou não a eleição de um novo papa.