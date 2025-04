Conclave: veja 6 curiosidades sobre a eleição dos papas

Em 2013, o mundo assistiu ao conclave que elegeu o primeiro pontífice latino-americano da história: papa Francisco. O processo secreto, realizado na Capela Sistina, reúne cardeais de todo o mundo para escolher o líder da Igreja Católica.

A eleição já passou por muitas modificações ao longo da história e a definição do processo como ocorre hoje se deu em 1271, pelo papa Gregório X. Foi ele quem estabeleceu que o processo passaria a ser “cum clave”, do latim “com chave”, e com restrições e regras sobre a votação.