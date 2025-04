Serie A italiana adia jogos desta segunda-feira devido à morte do papa Francisco

As quatro partidas da Serie A programadas para esta segunda-feira (21) foram suspensas após o anúncio da morte do Papa Francisco, aos 88 anos, enquanto o Comitê Olímpico Italiano (Coni) pediu a todas as federações esportivas que cancelassem suas competições programadas para este dia.

"Em decorrência da morte do Santo Padre, a Liga anuncia que as partidas da Primeira Divisão e das equipes filiais fossem adiadas para datas posteriores, ainda a serem definidas", explicou a Lega Serie A, organizadora do campeonato italiano de futebol, em um comunicado.