Futebol mundial homenageia papa Francisco após sua morte

Suspensão de partidas, minuto de silêncio e homenagens marcam a perda do pontífice, torcedor fervoroso do San Lorenzo

“Em decorrência da morte do Santo Padre, a Liga anuncia que as partidas da Primeira Divisão e das equipes filiais fossem adiadas para datas posteriores, ainda a serem definidas”, informou a Lega Serie A em comunicado oficial. Os confrontos entre Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio e Parma-Juventus foram adiados.

A morte do papa Francisco , nesta segunda-feira, 21 de abril de 2025 , provocou uma onda de comoção no mundo do futebol e levou à suspensão das quatro partidas da Série A italiana programadas para o dia. O Comitê Olímpico Italiano (Coni) solicitou que todas as federações esportivas cancelassem suas competições e determinou um minuto de silêncio durante os eventos ao longo da semana.

Morre papa Francisco: pontífice amava futebol

Torcedor declarado do San Lorenzo, da Argentina, o papa Francisco sempre manteve forte vínculo com o futebol. O clube homenageou seu torcedor mais ilustre com uma nota emocionada. “Nunca foi apenas mais um e sempre foi um dos nossos. Cuervo (torcedor do San Lorenzo) desde menino e também na fase adulta... Cuervo como sacerdote e cardeal... Cuervo também como papa”, publicou no Instagram.

"Tomados por uma dor profunda, desde o San Lorenzo hoje dizemos a Francisco: adeus, obrigado e até sempre! Estaremos juntos por toda a eternidade!", continuou a nota.

Clubes como Napoli e Inter de Milão também emitiram notas de pesar. A Inter escreveu: “Um homem de fé, humildade e diálogo que soube falar ao coração de todos.” Já o Napoli destacou que o papa transmitiu “um sentimento de gentileza, solidariedade e inclusão”.

Morre papa Francisco: repercussão no futebol do Brasil

No Brasil, a CBF decretou luto de sete dias e orientou que um minuto de silêncio seja respeitado em todas as partidas organizadas pela entidade. Em nota, o presidente da confederação, Ednaldo Rodrigues, lamentou a morte de Francisco, destacando sua trajetória como o primeiro papa latino-americano e jesuíta.