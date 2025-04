Profecia dos papas: o que diz sobre Francisco e outros pontífices

Papa Francisco morreu nesta segunda. Cada um dos lemas descreve, em ordem, os 112 últimos papas. Existem, no entanto, questionamentos quanto a veracidade

Uma suposta profecia, atribuída a São Malaquias, um bispo irlandês do século XII, sugere que o papa Francisco, que morreu nesta segunda-feira, 21, seria o último líder da Igreja Católica.

Composta por 112 lemas escritos em latim, a profecia não é uma previsão de fim do mundo, mas de que o último líder do Vaticano governaria em tempos de "desolação do mundo" e que Roma seria destruída.