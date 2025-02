Papa Francisco: estado de saúde ainda é crítico e com insuficiência renal leve, diz Vaticano

O estado de saúde do papa Francisco segue crítico neste domingo, 23, mas ele está sem passar por crise respiratória desde a noite anterior. De acordo com nota atualizada emitida hoje pelo Vaticano, o Sumo Pontífice apresenta quadro de insuficiência renal inicial leve.

"Ele foi submetido a duas unidades de hematologia concentrada por transfusão, com benefícios e um retorno do valor da hemoglobina. Sua plaquetopenia permaneceu estável. No entanto, alguns exames de sangue mostram insuficiência renal inicial leve, que está sob controle. A terapia com oxigênio de alto fluxo por meio de cânulas nasais continua. O Santo Padre continua vigilante e bem orientado", diz o comunicado.