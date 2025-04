Argentinos lamentam a morte do papa

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Muitos não conseguiram sentar e se ajoelharam no chão durante a homilia, com lágrimas nos olhos, lotando as naves central e laterais.

"É muito difícil porque se foi uma pessoa que cuidava dos pobres e porque ele nos deixou sozinhos. Estará sempre conosco", disse à AFP Juan José Roy, um aposentado de 66 anos.

"A única coisa que me dá paz de espírito é que ele conseguiu se despedir do mundo ontem na Páscoa", acrescentou, antes que as lágrimas sufocassem suas palavras.

Após receber alta em 23 de março, o papa aparentava estar debilitado, mas conseguiu participar das celebrações da Páscoa no domingo.