Robôs correm meia maratona ao lado de humanos na China; veja

Desenvolvedores das máquinas comemoraram resultados obtidos no evento / Crédito: Reprodução/@DailyBeijing via X

A cidade de Pequim, capital da China, registrou um momento histórico para as corridas de rua durante este sábado, 19. O que parecia ser apenas mais uma meia maratona ganhou ares inéditos quando 21 robôs se alinharam junto aos corredores humanos para participar do evento esportivo. LEIA TAMBÉM: Papa Francisco faz aparição na missa de Páscoa e pede cessar-fogo em Gaza

"Não quero me gabar, mas acho que nenhuma outra empresa de robótica no Ocidente igualou as conquistas esportivas da Tiangong", disse Tang Jian, diretor de tecnologia do centro de robótica. Como destacado por Tang, algumas máquinas não obtiveram tanto sucesso, com registros de quedas logo na linha de largada e colisões com corrimões durante o trajeto. China busca implementar robôs em fábricas e casas humanas A participação na meia maratona de Pequim foi um teste para entender até onde vão as atuais capacidades dos robôs de se comportarem como humanos. A área da robótica humanoide é vista pelas empresas chinesas como um dos grandes investimentos para um futuro próximo no mercado, com implementação das máquinas em demais atividades.