Astronauta mais velho em atividade da Nasa volta à Terra no aniversário de 70 anos

Uma comemoração familiar discreta pode ser a maneira como muitos idosos completam 70 anos. Mas o astronauta mais velho em atividade na Nasa, Don Pettit, tornou-se septuagenário enquanto viajava de volta para a Terra para concluir uma missão de sete meses a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS).

Uma nave espacial Soyuz com dois cosmonautas russos e o americano a bordo pousou neste domingo (20) no Cazaquistão, dia do aniversário de Petit.