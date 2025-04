Mulher dá à luz a bebê de outra pessoa devido a erro médico

LEIA TAMBÉM | Veja as principais características da gravidez de gêmeos

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A Monash IVF foi a clínica responsável pelo erro. Segundo o portal de notícias G1, um porta-voz disse que os funcionários descobriram que um embrião de outra paciente havia sido descongelado e transferido por engano para a mãe que deu à luz.

O bebê teria nascido em 2024, de acordo com veículos de comunicação australianos.

A Monash é uma das provedoras de Fertilização In Vitro (FIV) da Austrália. De acordo com a empresa, na investigação inicial não foram encontrados erros do tipo.

“Todos nós da Monash IVF estamos devastados e pedimos desculpas a todos os envolvidos. Continuaremos a apoiar os pacientes neste momento extremamente difícil", disse Michael Knaap, CEO da Monash IFV.