Congresso do Equador congela pedidos de impeachment à procuradora-geral por gravidez de risco

A determinação foi tomada "em virtude de ter sido demonstrado que a autoridade passa por uma gravidez qualificada clinicamente como de alto risco (...) e com a finalidade de proteger a vida da gestante e a vida que vai nascer", acrescentou.

O Congresso do Equador decidiu congelar, nesta sexta-feira (17), os pedidos de impeachment contra a ameaçada procuradora-geral Diana Salazar, que enfrenta uma gravidez de alto risco.

O CAL, mais alto órgão da administração legislativa, decidiu que a suspensão do trâmite das solicitações de impeachment se prorrogasse "até que dita condição seja superada".

Deputados do partido de oposição do ex-presidente socialista Rafael Correa (2007-2017) promovem o julgamento de Salazar para destituí-la do cargo, alegando diversos motivos como descumprimento de funções.

A procuradora-geral, cujo mandato se encerrará em abril de 2025, promove a operação conhecida como Metástase, a qual descreve como pedra fundamental da "narcopolítica" no Equador e que envolve magistrados, políticos como um ex-legislador correísta, procuradores, policiais e outros membros das esferas de poder.