Iowa proíbe maioria dos abortos após seis semanas de gravidez

Uma lei que proíbe a maioria dos abortos depois das seis semanas de gravidez entrou em vigor nesta segunda-feira (29) em Iowa, no nordeste dos Estados Unidos, ampliando desta forma a lista de estados que restringiram ou proibiram esse direito.

Essa legislação é possível no país, porque há pouco mais de dois anos a Suprema Corte, reformada durante o mandato do presidente republicano Donald Trump, revogou a sentença que garantia o direito federal das americanas a abortar e deixou que cada estado legislasse sobre a matéria.

A norma de Iowa proíbe a maioria dos abortos após a detecção de um batimento do coração, geralmente por volta das seis semanas de gravidez, quando muitas mulheres sequer sabem que estão grávidas. Prevê exceções em casos de estupro, incesto, risco para a vida da mãe e anomalias no desenvolvimento do feto.