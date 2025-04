Apartamento no prédio "mais estreito do mundo" está à venda por R$ 645 milhões nos EUA

O apartamento penthouse na cobertura oferece vista panorâmica da cidade de Nova Iorque / Crédito: Reprodução/111 W 57

Imagine morar diante do Central Park, a 435 metros de altura, com vista panorâmica para toda a ilha de Manhattan, em Nova Iorque. Essa é a proposta da chamada "Suíte da Coroa", apartamento localizado no topo da Steinway Tower — o "prédio mais fino do mundo", com apenas 18 metros de largura. Para desfrutar da residência no topo do quarto prédio mais alto dos Estados Unidos, é necessário desembolsar cerca de R$ 645 milhões (equivalente a 110 milhões de dólares, conforme a cotação de 11 de abril de 2025).

A "residência nas alturas" ocupa os quatro últimos andares da Steinway Tower e conta com cinco quartos, seis banheiros e dois terraços. O interior do imóvel é decorado com obras de Pablo Picasso e Henri Matisse, dois dos pintores mais importantes do século XX. Alguns cômodos e áreas comuns do apartamento são adornados com mármore e até veludo. O imóvel foi construído no modelo penthouse ("cobertura", em português) e inclui ainda piscina privativa, salas de jantar exclusivas e intervenções de paisagismo, segundo informações da CNN Style.

Destaque no céu novaiorquino, a estrutura conta ainda com bar e sala de cinema privados, e uma suíte de entretenimento, com hidromassagem, tv e decoração temática

O Steinway Tower é o 4º mais alto dos EUA e 2º mais alto de Nova Iorque. Crédito: Reprodução/111 W 57 Prédio Penthouse, famoso pelas fotos nos livros de geografia do Brasil, está abandonado e em decadência No Brasil, o modelo de apartamento penthouse ficou conhecido graças ao edifício de mesmo nome localizado no bairro Morumbi, em São Paulo.

Em 1995, o prédio ganhou reconhecimento nacional com a novela "A Próxima Vítima". Na trama, a personagem Helena , vivida pela atriz Natália do Vale, conhecida como “a bonitona do Morumbi”, morava no edifício. Em 2004, o Edifício Penthouse foi imortalizado no registro do fotógrafo Tuca Vieira, para a Folha de S.Paulo, que se tornou clássica em livros de geografia nos sistemas de ensino no Brasil.