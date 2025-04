Teto de boate desaba e deixa 58 mortos na República Dominicana

Ainda não há informações sobre causa do desabamento. Não havia brasileiros entre vítimas, diz governo

O teto da boate Jet Set, localizada em Santo Domingo, na República Dominicana, desabou na madrugada desta terça-feira, 8, atingindo centenas de pessoas que estavam no local. Conforme G1, incidente já contabiliza 58 mortos e 160 feridos. Ainda não há informações sobre causa do desabamento.

Um show estava sendo realizado no momento do ocorrido. Entre as vítimas que vieram a falecer estão a governadora da região de Montecristi, Nelsy Cruz.