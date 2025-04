Milhares de indígenas vão ao Congresso exigir proteção para suas terras

Milhares de indígenas de todo o país marcharam, nesta terça-feira (8), até o Congresso Nacional, em Brasília, para exigir a proteção do Estado sobre seus territórios, ameaçados pelo desmatamento para o agronegócio, o garimpo e outras atividades extrativistas.

Delegações dos povos originários foram recebidas no plenário da Câmara dos Deputados. Indígenas de todo o Brasil estão reunidos esta semana na capital federal no Acampamento Terra Livre, o maior evento de mobilização indígena do país.