Quem é Marine Le Pen e por que sua inelegibilidade altera cenário político francês e europeu?

Marine Le Pen, do partido ultradireitista francês Reunião Nacional, diante de telão com o rosto do presidente da sigla e candidato a primeiro-ministro Jordan Bardella / Crédito: Julien de Rosa/AFP

Líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen foi declarada inelegível nesta segunda-feira, 31, pela Justiça da França, sendo considerada culpada por se apropriar indevidamente de fundos europeus para financiar sua sigla de extrema direita, o Reunião Nacional (RN). Conhecida por posições extremas, Le Pen concorreu três vezes à Presidência da França, sendo que nas duas últimas foi derrotada pelo atual presidente Emmanuel Macron. Apesar de ser considerada uma política radical, Le Pen vinha tentando suavizar sua imagem desde que herdou a liderança do partido Reunião Nacional do seu pai, Jean-Marie Le Pen.

Seu pai se tornou conhecido dentro da política francesa principalmente por seus comentários considerados racistas, xenofóbicos e antissemitas, chegando a dizer que a ocupação nazista na França "não foi especialmente desumana", o que gerou revolta no país. Desde então sua filha tentava "desdemonizar" a percepção da legenda perante a população. Os esforços de Marine podem ter surtido efeito, se observado o crescimento da extrema-direita nas últimas eleições, entretanto, o crescimento de partidos de extrema direita é um fenômeno global, e a Reunião Nacional continua sendo associada a ideias extremas e de oposição a imigrantes.

Em 2010, a politica francesa chegou a compara muçulmanos rezando nas ruas à ocupação nazista na França o que gerou repudio de parte da sociedade. Nascida em 1968, Marine é formada em direito e atuou como advogada antes de entrar na política.

Sendo eleita pela primeira vez em 2004 como deputada no Parlamento Europeu, ela permaneceu no cargo até 2017, ano que foi eleita para a Assembleia Nacional da França e que as investigações contra ela foram iniciadas a pedido da União Europeia.



Marine Le Pen Fora da Disputa: o que muda na França e na Europa?

A possível saída de Marine da disputa pela Presidência da França, em 2027, marca um ponto de virada na política francesa e europeia. Com o impedimento de Emmanuel Macron de disputar um terceiro mandato, o cenário político entra em uma nova fase, abrindo espaço para novos líderes e estratégias partidárias. O professor Vladimir Feijo, doutor em Direito Internacional, analisou as implicações dessa mudança.

Um novo cenário político na França e na Europa

A saída de Le Pen da disputa e o fim do ciclo de Macron significam que novos nomes precisam emergir. O professor Feijó ressalta que a extrema-direita perde sua figura mais consolidada, mas não sua força eleitoral. "Com o afastamento dela e o impedimento de Macron, teremos um cenário novo na França com o aparecimento forçado de novas lideranças. Cada qual deve indicar um sucessor político utilizando a estrutura do partido e o apoio dos antigos líderes", explica.



Jean-Luc Mélenchon, da França Insubmissa, pode se beneficiar dessa renovação, tornando-se um nome forte para a esquerda. Entretanto, sua candidatura pode ser enfraquecida caso a direita e a extrema-direita se unam contra ele, usando argumentos semelhantes aos de Macron, que apontava riscos econômicos no seu projeto político. O impacto da guerra da Ucrânia e as relações comerciais globais também devem influenciar o eleitorado francês, tornando o cenário de 2027 ainda mais imprevisível.

Quem pode substituir Le Pen na extrema direita?

Sem Marine Le Pen, a extrema direita francesa buscará um novo nome para liderar o movimento. Jordan Bardella, atual presidente do Reunião Nacional (RN), surge como uma escolha natural. No entanto, seu principal obstáculo é a idade: aos 29 anos, seria um dos mais jovens presidentes da história da França.



Outra opção viável é Louis Aliot, vice-presidente do RN e prefeito de Perpignan. Com um histórico eleitoral sólido e 55 anos de idade, Aliot possui maior experiência política e pode ser visto como um nome mais confiável para o eleitorado conservador. Além dele, Marion Maréchal, sobrinha de Le Pen, também pode ganhar força. Vice-presidente do partido Reconquête e cofundadora do Identité-Libertés, ela vem se aproximando do RN e pode ajudar a consolidar um bloco partidário de extrema-direita.

Um respiro para a democracia francesa?

A saída de Marine Le Pen pode ser vista como um alívio para aqueles que temiam sua ascensão ao poder, mas Feijo alerta que a extrema-direita não desaparece com a sua ausência. "Uma nova liderança e até um novo partido podem surgir para captar o voto da extrema-direita, ajustando o discurso às demandas atuais", afirma.

Le Pen foi condenada por desvio de verbas públicas europeias, o que reforça o combate à corrupção e fortalece a democracia ao impedir que políticos usem recursos ilegais para influenciar eleições. No entanto, há o risco de que sua inelegibilidade seja usada para alimentar um discurso de perseguição política, algo que já foi observado em outros países. "Vivemos situação equivalente no Brasil, onde a narrativa de injustiça fortalece a base eleitoral e radicaliza o discurso de ataque às instituições", explica Feijó.