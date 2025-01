Funeral de Le Pen, líder histórico da extrema direita francesa, será no sábado

O funeral do líder da extrema direita francesa Jean-Marie Le Pen, que morreu na terça-feira aos 96 anos, será realizado no sábado em La Trinité sur Mer, no oeste da França, anunciou um líder de extrema direita nesta quarta-feira (8).

A cerimônia será realizada “na intimidade da família” na cidade natal do fundador do partido Frente Nacional (FN), disse Louis Aliot, vice-presidente do Reagrupamento Nacional (RN), à televisão TF1.