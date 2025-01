Morre Jean-Marie Le Pen, líder histórico da extrema direita da França

Líder histórico da extrema direita francesa morre aos 96 anos. Figura polarizadora, Le Pen era conhecido por sua retórica inflamada contra a imigração e o multiculturalismo.Jean-Marie Le Pen, o líder histórico da extrema direita francesa, morreu nesta terça-feira (07/01) aos 96 anos, informaram vários sites de notícias franceses. A morte foi confirmada pela família dele num comunicado à agência de notícias AFP. Le Pen, que é o pai da líder do partido Reunião Nacional, Marine Le Pen, estava havia várias semanas num centro de cuidados em Garches, nas proximidades de Paris. Le Pen foi, em 1972, um dos fundadores do antigo partido Frente Nacional (Front National, no original), que em 2018 foi renomeado para Reunião Nacional (Rassemblement National). Ele foi o primeiro líder do partido e figura central até a sua renúncia, em 2011. Durante esse período, ele transformou a Frente Nacional de um grupo dissidente numa força política a ser levada a sério, usando provocações incisivas para despertar um clima contra os imigrantes. Figura polarizadora na política francesa, Le Pen era conhecido por sua retórica inflamada contra a imigração e o multiculturalismo. Suas declarações polêmicas, incluindo a negação do Holocausto, levaram a várias condenações e prejudicaram suas alianças políticas. Em 2015 foi expulso do partido devido às suas reiteradas declarações polêmicas sobre o Holocausto, por exemplo de que as câmaras de gás foram um "detalhe" na história da Segunda Guerra Mundial. Ele reagiu ferozmente à expulsão, acusou sua filha de traição e a atacou repetidamente em público. Acabou obtendo uma vitória na Justiça e inicialmente foi autorizado a manter seu título de presidente honorário. No entanto, mais tarde foi destituído desse título. Le Pen, que chegou ao segundo turno da eleição presidencial de 2002, acabou se afastando cada vez mais de sua filha, Marine Le Pen, e, desde que foi expulso do partido, passou a ocupar manchetes sobretudo devido a sua briga contínua com ela. Sem o pai, que era contra uma postura mais moderada, Marine Le Pen continuou reformulando a imagem do partido para expandir seu apelo eleitoral. Apesar de sua exclusão do partido em 2015, o legado divisivo de Jean-Marie Le Pen perdura, marcando décadas da história política francesa e moldando a trajetória da extrema direita. as (OTS, AFP, AP, Reuters, DPA)