Túmulo de Le Pen, líder histórico da extrema direita, é vandalizado na França

O túmulo de Jean-Marie Le Pen, líder histórico da extrema direita na França falecido em 7 de janeiro, amanheceu vandalizado nesta sexta-feira (31), segundo várias fontes.

A sepultura situada em La Trinité-sur-Mer, no oeste da França, "foi realmente destruída, provavelmente com marretas durante a noite", declarou à AFP Gilles Pennelle, eurodeputado do partido de extrema direita Reagrupamento Nacional (RN).