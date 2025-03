Papa Francisco: "Pensamos que não conseguiríamos salvá-lo", revela médico

O jesuíta argentino, de 88 anos, retornou no domingo para a Casa de Santa Marta, onde vive. O sumo pontífice se recupera com fisioterapia, missa e trabalho

O papa Francisco, que no domingo retornou para sua residência no Vaticano depois de passar mais de cinco semanas hospitalizado, se recupera com reabilitação, ao mesmo tempo que trabalha em suas “atividades profissionais” e concelebra a missa, afirmou nesta terça-feira, 25, o Vaticano.

Francisco prossegue com o tratamento farmacológico e a fisioterapia, em particular a reabilitação respiratória “para recuperar completamente o uso da respiração e da fala”, anunciou o serviço de imprensa do Vaticano, sem especificar quando acontecerá a próxima aparição pública.