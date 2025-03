Pesquisa Atlas nos EUA desaprova governo de Donald Trump; confira

O levantamento considerou a imagem do atual presidente dos Estados Unidos e a polarização social no país durante período em março; veja resultados

A avaliação do governo de Donald Trump nos Estados Unidos foi desaprovada por 52,4% dos entrevistados no levantamento AltasIntel divulgado na segunda-feira, 17. A porcentagem de aprovação do presidente norte-americano atingiu 47,3%.

O instituto de pesquisas também indica que 51,9% classificam o desempenho de Trump como “ruim/muito ruim”, enquanto 45,5% o consideram “excelente/bom”. As respostas foram registradas por meio de Recrutamento Digital Aleatório, de 7 a 12 de março, com margem de erro de dois pontos percentuais.