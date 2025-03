Bolsonaro chora, ataca Moraes e agradece Trump por apoio a Eduardo

Ex-presidente acusa Moraes de autoritarismo, lamenta afastamento do filho e exalta apoio de Trump em meio a investigações sobre tentativa de golpe

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a criticar a Justiça brasileira e acusou o ministro Alexandre de Moraes de promover um “avanço do nazifascismo” no país. As declarações ocorreram nesta terça-feira, 18, em meio às investigações que podem torná-lo réu por tentativa de golpe de Estado.

Em um discurso emocionado, Bolsonaro lamentou o afastamento de seu filho, Eduardo Bolsonaro (PL-RJ), que se licenciou do mandato de deputado federal e e decidiu permanecer nos Estados Unidos por tempo indeterminado. O parlamentar deixou o Brasil em 27 de fevereiro, no mesmo período em que a Justiça determinou a retenção de seu passaporte.