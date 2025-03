Putin aceita paralisar por 30 dias ataques à infraestrutura de energia da Ucrânia

Em meio às negociações por um cessar-fogo no conflito que iniciou com a Ucrânia, o presidente russo, Vladimir Putin aceitou paralisar por 30 dias os ataques à infraestrutura energética do país vizinho. O líder da Rússia conversou por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta terça-feira, 18. Após a troca de telefonema o Kremlin falou em "momento histórico".

"Sob a liderança do presidente Putin e do presidente Trump, o mundo se tornou um lugar muito mais seguro hoje! Histórico! Épico!", Kirill Dmitriev, enviado do governo russo de cooperação internacional.