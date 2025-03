Brasileiras fugitivas pelo 8/1 são presas tentando entrar ilegalmente nos EUA após posse de Trump

Depois do mandado de prisão no Brasil, Raquel, Rosana, Michely e Cristiane fugiram para Argentina, mas saíram do país por receio de serem extraditadas.

Já as outras três brasileiras, a goianiense Rosana Maciel Gomes, a paulista Michely Paiva Alves, e Cristiane da Silva, de Balneário Camboriú, Santa Catarina, tentaram entrar nos EUA no dia 21 de janeiro, dia seguinte à posse de Donald Trump.

As quatro estão presas em centros de detenção da ICE, Polícia de Imigração e Alfandegagem, no Texas, há mais de 50 dias. Segundo a Polícia de Imigração e Alfândega dos EUA, elas "aguardam a expulsão para seus países de origem". A informação é de reportagem do UOL desta segunda-feira, 17.

Três delas, Raquel, Rosana e Michely, foram condenadas por crimes no 8/1, entre eles, tentativa de golpe de Estado. As brasileiras fizeram parte de grupo que saiu do Brasil em 2024 para Argentina. Com os pedidos de extradição feitos pelo Supremo Tribunal Federal brasileiro (STF) ao governo argentino de Javier Milei, o grupo fugiu novamente, desta vez, para pedir refúgio político ao governo de Donald Trump.