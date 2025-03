Como está a saúde do Papa Francisco hoje, 10? Saiba últimas notícias

Papa segue internado no hospital Gemelli, com quadro clínico estável / Crédito: Andreas Solaro/AFP

Na manhã desta segunda-feira, 10, a Santa Sé informou que “o papa passou uma noite tranquila e está descansando”. Os boletins médicos foram em dias alternados devido à estabilidade do quadro do sumo pontífice. “O estado do Santo Padre permanece estável, com ligeiras melhoras graduais”, afirma o comunicado da noite desse domingo, 9. O próximo boletim médico deve ser divulgado na tarde desta segunda (horário de Brasília).

O prognóstico A estimativa de como uma doença evolui em cada paciente.

sobre o padre segue reservado. O termo médico é utilizado para casos complexos nos quais não há como prever, no momento específico, as chances de recuperação do paciente.