Papa mostra melhora após 23 dias no hospital

Última atualização de saúde do pontífice divulgada pelo Vaticano aponta que Francisco tem mostrado "boa resposta" ao tratamento hospitalar.O papa Francisco está mostrando uma "boa resposta" à terapia e uma "gradual" melhora após 23 dias internado no hospital Gemelli, em Roma, por problemas respiratórios, informou neste sábado (08/03) a Santa Sé. "A condição clínica do Santo Padre nos últimos dias tem se mantido estável e, consequentemente, mostra uma boa resposta ao tratamento. Portanto, há uma melhora gradual e leve", de acordo com o último relatório médico divulgado pelo Vaticano. O pontífice argentino, de 88 anos, está hospitalizado desde 14 de fevereiro devido a uma pneumonia bilateral. Além disso, nos últimos dias ele permaneceu sem febre e as trocas gasosas em seu sistema respiratório melhoraram. Exames de sangue e um hemograma completo "confirmaram que sua condição era estável". Os médicos que o tratam, que esperam ver essas melhoras "iniciais" nos próximos dias, seguem com o prognóstico reservado, sem determinar como seu estado irá evoluir. Esta manhã, depois de receber a Eucaristia, Francisco rezou na capela do apartamento privado dos papas, no décimo andar do Gemelli. À tarde, ele alternava o descanso com algumas tarefas de trabalho, que geralmente envolvem assinar ou revisar alguns documentos, escritos ou compromissos. jps (EFE, ots)