Ministério Público denuncia esposa que matou a tiros marido policial em Fortaleza

Crime aconteceu em dezembro passado durante uma discussão dentro da residência do casal, no bairro Granja Lisboa; acusada foi presa em flagrante

O Ministério Público do Ceará (MPCE) denunciou, nessa segunda-feira, 27, Renata Iris de Souza Araújo Pinheiro, de 30 anos, pela morte do policial militar Wagner Sandys Pinheiro de Lima, que era marido da acusada. O agente foi morto a tiros no dia 23 de dezembro do ano passado na residência do casal, no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza.

Segundo a denúncia, o crime foi praticado durante uma discussão por ciúmes entre o casal. A arma utilizada no crime era do PM, o que, segundo o MP, caracteriza as qualificadoras de motivo fútil e uso de arma de fogo restrita. A denúncia foi feita por meio da 109ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, junto à 2ª Vara do Júri da Capital.