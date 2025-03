Como está a saúde do Papa Francisco hoje, 9? Saiba últimas notícias

Papa Francisco está internado desde 14 de fevereiro / Crédito: Filippo Monteforte/AFP

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O líder da Igreja Católica já completou três semanas internado. A situação começou no dia 14 de fevereiro e, desde então, nenhuma aparição pública foi registrada.

Desde então, a Sala de Imprensa da Santa Sé tem lançado comunicados sobre a estado do sumo pontífice, a pedido do próprio. Geralmente, são notas curtas, mas uma condição de melhora foi divulgada no sábado. "As condições clínicas do Santo Padre permaneceram estáveis nos últimos dias e, consequentemente, demonstram uma boa resposta à terapia. Há, portanto, uma melhoria gradual e ligeira" O prognóstico A estimativa de como uma doença evolui em cada paciente sobre o padre segue reservado. O termo médico é utilizado para casos complexos nos quais não há como prever, no momento específico, as chances de recuperação do paciente.

A situação é compreensível por conta da idade avançada do jesuíta argentino (88), bem como por seu histórico de saúde em relação a doenças respiratórias. Com voz cansada, papa Francisco divulga mensagem aos fieis; VEJA

Papa Francisco está internado há três semanas Este já é o 23º dia de internação do primeiro papa latino americano, que trata uma pneumonia bilateral. Com a hospitalização, Francisco não pôde celebrar a missa da Quarta-feira de Cinzas, no dia 5 de março.

O Vaticano informa que o tratamento de Francisco dá continuidade com fisioterapia motora e alternando entre ventilação mecânica à noite e oxigenação de alto fluxo durante o dia, com o uso de cânulas nasais. Papa Francisco envia mensagem de voz a fiéis Na noite da quinta-feira, 6, o Vaticano divulgou uma mensagem de áudio pela primeira vez, na qual o papa agradece pelas orações por sua saúde. A língua falada foi o espanhol e a voz do padre parecia cansada nos 27 segundos da mídia. “Agradeço de todo o coração pelas suas orações pela minha saúde desde a praça, acompanho vocês daqui. Que Deus os abençoe e que a Virgem os cuide. Obrigado”, disse Jorge Bergoglio na mensagem que, segundo o Vaticano, foi gravada na própria quinta-feira.