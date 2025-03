EUA confirma sua candidatura à sede da Copa do Mundo feminina de 2031

Dirigentes do futebol dos Estados Unidos e do México disseram então que pretendiam concorrer à edição de 2031.

Nesta quarta-feira, a federação norte-americana (US Soccer) afirmou que irá "concluir o processo de candidatura para sediar a Copa do Mundo Feminina de 2031 da FIFA", numa "colaboração com a Concacaf e seus membros".

"Estamos entusiasmados com a oportunidade de receber seleções e torcedores, inspirar a próxima geração e fazer crescer o futebol no nível regional e global", concluiu a mensagem divulgada pela US Soccer nas redes sociais.

Poucas horas antes, a Fifa havia reduzido as opções de sede da Copa do Mundo de 2031 a duas regiões: Concacaf (América do Norte, América Central e Caribe) e CAF (África). A indicação deve ser decidida no Congresso da Fifa antes da Copa do Mundo masculina de 2026.