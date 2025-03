Fifa anuncia primeiro Mundial de Clubes feminino em 2028

Também com a intenção de fortalecer o futebol feminino, foi anunciada outra competição, a Copa das Campeãs, que será disputada anualmente, exceto nos anos em que houver Mundial de Clubes, e que reunirá os campeões de cada confederação, como ocorre com a Copa Intercontinental masculina.

Essa Copa das Campeãs começará em 2026. O torneio contará com rodadas prévias de acordo com o status das confederações e terminará com um "Final Four', que já tem datas para suas três primeiras edições: 2026 (28 de janeiro - 1º de fevereiro), 2027 (27 - 31 de janeiro) e 2029 (24 - 28 de janeiro).