TV Brasil vai transmitir competições de futebol feminino em 2025

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou oficialmente o calendário de competições do Futebol Feminino para a temporada de 2025. A TV Brasil, detentora de direitos de transmissão de diversos campeonatos, incluirá os jogos em sua programação esportiva.

As datas, horários e escolhas das partidas serão definidos posteriormente, em conjunto com a CBF. A expectativa é que as transmissões tenham início em 23 de março, com o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino – Série A1. Também haverá transmissões de partidas das séries A2, A3, e as finais do Sub-20 e Sub-17.