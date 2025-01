Futebol Feminino do Fluminense se apresenta para a temporada 2025

Guerreiras se reuniram no CT Vale das Laranjeiras, em Xerém, para começar as atividades sob o comando do técnico Hoffmann

Com o início de uma nova temporada, o elenco do Futebol Feminino do Fluminense se apresentou nesta quinta-feira (9). Assim, as Guerreiras se reuniram no CT Vale das Laranjeiras, em Xerém, para começar as atividades sob o comando do técnico Hoffmann.

Dessa forma, a gerente Amanda Storck e por toda a comissão técnica recepcionaram as atletas. Em seguida, elas partiram para as avaliações físicas e seguirão com a realização dos testes e exercícios na academia.