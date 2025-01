Cachorro é deixado sozinho em estacionamento com mensagem tocante

Um cão de 4 anos foi abandonado com um bilhete comovente por sua família, que explicou não ter escolha. Agora, ele vive feliz com uma nova família

Infelizmente, o abandono de animais de estimação nos arredores de abrigos não é uma ocorrência incomum. Contudo, desta vez, a situação foi diferente. O episódio ocorreu no dia 15 de dezembro e envolveu um cão chamado Armando.

Um cachorro de 4 anos foi encontrado junto a um bilhete comovente deixado por sua família, que explicou não ter outra escolha a não ser abandoná-lo no estacionamento do abrigo de animais Sunnyslope, da Arizona Humane Society (AHS), em Phoenix, Estados Unidos.

“Este é Armando (Mando). Ele tem 4 anos, é uma mistura de Husky e Labrador. Já tomou suas vacinas, mas pode precisar de reforços em breve. Ele é muito amigável com cães e pessoas, mas é propenso a infecções de ouvido. Oramos para que ele encontre um bom lar. Deus o abençoe.”

Ao lerem o conteúdo da nota, os funcionários do abrigo ficaram profundamente comovidos. “É com pesar que tivemos de fazer isso, mas, devido a circunstâncias imprevistas, não tivemos outra escolha”, dizia o bilhete.

“Além do bilhete carinhoso que o acompanhava, ficou evidente que este doce cachorrinho foi bem cuidado por sua família anterior, já que estava em ótimas condições quando foi encontrado”, contou Kelsey Dickerson, representante da AHS, ao site The Dodo.

A família de Armando, que claramente o amava muito, queria garantir que quem o encontrasse soubesse o quão especial ele era. Apesar de deixá-lo no estacionamento não ser o ideal, os funcionários da AHS perceberam, sem sombra de dúvida, que Armando havia sido um membro muito querido por sua antiga família.

Cachorro abandonado: adoção

A mudança para o ambiente do abrigo foi um grande impacto para Armando, que estava acostumado a um lar amoroso. Porém, felizmente, ele não permaneceu ali por muito tempo. Na véspera de Natal, Armando foi adotado por uma nova família e tem prosperado desde então.

“Naturalmente, Armando estava um pouco tímido e confuso quando foi encontrado”, explicou Dickerson. “No entanto, com tempo e paciência, ele logo se sentiu à vontade no abrigo.”

“Conforme descrito no bilhete deixado com ele, Armando é um cão incrivelmente doce, que adora receber atenção das pessoas e brincar com outros cães.”