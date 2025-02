Nova cepa de coronavírus transmissível a humanos é descoberta na China

Máscara era item comum de proteção na pandemia de Covid-19 / Crédito: FERNANDA BARROS

Pesquisadores do Instituto de Virologia de Wuhan e Laboratório de Guangzhou, na China, identificaram uma nova cepa de coronavírus vivendo em morcegos, denominada HKU5-CoV-2. A variação apresenta semelhanças significativas com o SARS-CoV-2, responsável pela pandemia de Covid-19 — que completa cinco anos em 2025. O estudo apontou que a nova cepa tem capacidade de se espalhar entre humanos.



O estudo, publicado nas revistas científica "Nature", revela que o "receptor ACE2" para infectar células humanas é um ponto em comum nos dois casos. Segundo as informações divulgadas na pesquisa, o achado pertence à família do Merbecovirus, um subgênero do Betacoronavirus que também está relacionado com o Sars-CoV-2.

Embora ainda não tenha-se registros de infecções humanas por esta nova cepa, sua capacidade de ligação ao receptor humano sugere um potencial risco de transmissão entre espécies. Os pesquisadores enfatizam a importância de monitoramento contínuo e estudos adicionais para avaliar o real perigo que o HKU5-CoV-2 pode representar para a saúde pública. Cientistas do Laboratório de Guangzhou, sob a liderança da virologista Shi Zhengli — renomada pesquisadora de coronavírus e ex-integrante do Instituto de Virologia de Wuhan no início da década — divulgaram que o novo parasita infectou tecidos pulmonares e intestinais cultivados artificialmente a partir de células humanas.

Vírus dessa família foram detectados em visons e pangolins, o animal que se acredita ser o intermediário do covid-19 entre morcegos e humanos. Conforme o artigo da "Nature", o microrganismo pertence à mesma linhagem que causa a síndrome respiratória do Oriente Médio (MERS), uma doença respiratória grave e frequentemente letal que pode ser transmitida de camelos para pessoas por meio de contato físico direto.