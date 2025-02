Petróleo fecha com queda acentuada por sentimento de risco e relatos de novo vírus na China

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de petróleo WTI para abril fechou em queda de 2,87% (US$ 2,08), a US$ 70,40 o barril, enquanto o Brent para mesmo mês, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), recuou 2,68% (US$ 2,05), a US$ 74,43 o barril.

O petróleo operou em queda desde o início do dia e fechou a sexta-feira, 21, com sinal negativo ampliado pela piora no sentimento de risco, após relatos de que um novo coronavírus com potencial pandêmico foi descoberto na China, segundo veículos da mídia local. Investidores também digerem dados dos EUA e comentários do presidente dos EUA, Donald Trump sobre a Ucrânia e taxações.

A perspectiva para os preços da commodity não é boa. A tendência de aumento da oferta mundial em 2025, especialmente com a retomada gradual do padrão das exportações da Rússia no segundo trimestre, e o menor ritmo da demanda global graças às tarifas adotadas pelos EUA, podem levar o preço do barril do Brent a cair ao longo de 2025.

As estimativas rondam US$ 70 no quarto trimestre, segundo especialistas internacionais. Ao fazer esta avaliação eles consideram que não ocorrerão mudanças drásticas nos conflitos na Ucrânia e em Gaza neste ano.

Por outro lado, o governo dos EUA está aumentando a pressão sobre o Iraque para permitir que as exportações de petróleo curdo sejam retomadas ou, do contrário, o país do Oriente Médio enfrentará sanções assim como o Irã, disseram oito fontes à Reuters.