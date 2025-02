Estação Espacial Internacional: tudo sobre os astronautas presos na ISS

Barry Wilmore e Sunita Williams deveriam passar poucos dias no espaço, mas a nave que os trataria de volta teve problemas. Em meio a muitas tentativas de solução, eles continuam fora da Terra após diversas previsões de retorno sem sucesso.

Imagina ficar oito meses fora do planeta Terra? O sonho de alguns pode ter se tornado o pesadelo de dois astronautas que estão "presos" na Estação Espacial Internacional (ISS) desde junho de 2024.

As informações mais recentes, divulgadas pela Agência Espacial dos Estados Unidos ( Nasa ), indicam que um equipamento da Space X deve substituir a cápsula planejada para o retorno da dupla. O novo plano deve antecipar a volta da dupla em cerca de um mês. Entenda abaixo tudo o que se sabe até o momento.

O vazamento era extremamente pequeno e os engenheiros acreditavam que isso não afetaria a missão, por isso prosseguiram com o lançamento. Porém, a situação acabou se agravando e a missão que deveria durar dez dias já completa oito meses .

Todavia, o retorno da nave à Terra foi adiado diversas vezes devido a problemas com alguns propulsores e a vazamentos do gás hélio que empurra o combustível para o sistema de propulsão.

As últimas previsões indicavam que eles deveriam retornar em abril ou final de março, mas a missão foi adiantada e agora deve ser concluída em cerca de um mês, por volta do dia 12 de março.

A Starliner é uma cápsula espacial construída pela Boeing como parte do Programa de Tripulação Comercial da Nasa, uma iniciativa em que empresas fornecem serviços de voos espaciais privados para a ISS. A rival SpaceX também concorre neste mercado.

Segundo a Nasa, os responsáveis pelo gerenciamento da missão optaram por usar uma cápsula Crew Dragon, da Space X, que já havia voado para sua missão Crew-10 à ISS, em vez de uma nova cápsula, cuja produção atrasou.

A decisão se deu após o presidente dos EUA, Donald Trump, pedir que a empresa de Elon Musk, Space X, auxiliasse no processo de volta da tripulação. Os dois ainda relacionaram o problema com a gestão do ex-presidente Joe Biden em postagens na rede social X.

O que os astronautas 'presos no espaço' estão fazendo?

Barry e Sunita se integraram ao rodízio de trabalho da estação com os outros astronautas da tripulação da ISS. Eles estão trabalhando nas pesquisas, realizando manutenções e tentando coletar evidências de microrganismos na área externa.