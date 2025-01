Como é a vista no espaço? Veja melhores fotos da Estação Espacial divulgadas pela Nasa em 2024

Astronautas da NASA se reúnem dentro da nave Cygnus para um retrato / Crédito: Reprodução/Nasa

A Agência Nacional dos Estados Unidos (Nasa) publicou uma galeria com os melhores registros da Estação Espacial Internacional de 2024. As imagens foram capturadas enquanto os membros da tripulação executavam investigações e pesquisas, como o monitoramento das funções imunológicas no espaço e o estudo das bactérias encontradas na estação. VEJA quais são os planetas anões do Sistema Solar

Entre as dezenas de cenas divulgadas pela Nasa também foram capturadas imagens da Terra enquanto os astronautas orbitavam cerca de 250 milhas acima da superfície. Os pesquisadores conseguiram registrar a ação humana por meio das luzes da cidade e perceberam questões como densidade populacional, urbanização e prevenção de desastres.

O POVO reuniu as imagens da Estação Espacial Internacional 2024 divulgadas pela Nasa no último dia 11 de dezembro. Veja a seguir: Ártico canadense visto da Estação Espacial Ártico canadense visto da Estação Espacial Crédito: Reprodução/Nasa O registro acima é da astronauta Loral O’Hara que conseguiu capturar a região ártica do Canadá com apenas uma câmera digital portátil. A cena foi observada em 3 de fevereiro deste ano e evidenciou o gelo marinho traçando as correntes oceânicas, gerando redemoinhos visíveis na Costa Leste do país. Esse gelo marinho na região ártica teve um crescimento mais lento em janeiro de 2024, de acordo com o National Snow and Ice Data Center.

Astronauta posa para o Rhodium Plant LIFE Nick Hague posa com planta de ródio LIFE Crédito: Reprodução/Nasa Na imagem, o astronauta da Nasa Nick Hague posa na cúpula com hardware para o Rhodium Plant LIFE. O estudo em questão analisa como a microgravidade e a radiação afetam o desenvolvimento das plantas em diferentes alturas orbitais. No momento da foto, os tripulantes estavam a 259 milhas de distância da Áustria. Atronauta da NASA Jeanette Epps durante experimento de imunidade A astronauta da NASA Jeanette Epps processa amostras de sangue e saliva Crédito: Reprodução/Nasa

A foto acima foi capturada em 1° de agosto e mostra a astronauta Janett Epps armazenando amostras de saliva e sangue para a pesquisa Immunity Assay. O estudo tem por objetivo o desenvolvimento de testes imunológicos funcionais em voo para monitorar como se comportam as ações imunológicas no espaço. Suni Williams trabalha no StemCellEX-H1 Suni Williams trabalha no StemCellEX-H1 Crédito: Reprodução/Nasa Na imagem apresentada, a astronauta Suni Williams trabalha na tecnologia StemCellEX-H1 que foca na produção no espaço de células-tronco humanas. Conhecidas também como células-mãe, são usadas como terapias para certas doenças do sangue e cânceres. É possível produzir essas células em maior quantidade e melhor qualidade em microgravidade do que é possível no solo.