Dois astronautas estão ‘presos’ no espaço e sem data de retorno

Artemis II: Nasa adia para 2025 missão tripulada à Lua; CONFIRA

A Nasa está revisando os problemas técnicos antes de estipular uma nova data de retorno. O Starliner pode ficar acoplado à ISS por, no máximo, 72 dias.

Na semana passada, a Nasa declarou que prevê um retorno em algum momento de julho. A agência espacial informou que um tempo adicional era necessário para que as equipes da missão na ISS investigassem completamente os problemas com o sistema de propulsão.

Frequentemente a Boeing atualiza sobre o andamento da missão. Na última postagem em 27 de junho, Butch Wilmore e Suni Williams ativaram procedimentos de segurança quando souberam da existência de detritos espaciais nas proximidades.

Yesterday, @NASA_Astronauts Butch Wilmore and Suni Williams activated Safe Haven procedures and sheltered inside #Starliner when crews learned of space debris near @Space_Station.



Starliner stood ready to undock and return Wilmore and Williams to Earth if needed, but the debris… pic.twitter.com/KgQbQE3ACq