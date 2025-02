Trégua entre Israel e Hamas em Gaza por um fio após ameaças de Trump

Jovens caminham entre os escombros do destruído Bianco Resort, no oeste de Gaza, em 11 de fevereiro de 2025, em meio ao atual acordo de cessar-fogo na guerra entre Israel e o Hamas / Crédito: BASHAR TALEB / AFP

O cessar-fogo entre Israel e Hamas em Gaza está por um fio depois que o movimento islamista palestino advertiu, nesta terça-feira, 11, que as ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, complicam "ainda mais as coisas" para a trégua no território. O presidente republicano ameaçou, na segunda-feira, provocar um "inferno" em Gaza se os reféns israelenses não forem libertados até sábado, 15, como estabelece o acordo de trégua que está em vigor desde 19 de janeiro.

"Trump deve lembrar que há um acordo (de trégua) que ambas as partes devem respeitar, e que essa é a única forma de fazer com que os prisioneiros retornem", declarou Sami Abu Zuhri, um dos líderes do Hamas.

"A linguagem das ameaças não tem nenhum valor e complica ainda mais as coisas" Sami Abu Zuhri, um dos líderes do Hamas Hamas, no poder em Gaza desde 2007, anunciou na segunda-feira o adiamento por tempo indeterminado da próxima libertação de reféns, depois de acusar Israel de violar o cessar-fogo, mediado pelo Catar, com a ajuda dos Estados Unidos e do Egito. O movimento islamista acrescentou, no entanto, que a porta permanece "aberta" para libertá-los se Israel cumprir efetivamente as suas obrigações.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, exortou o Hamas a libertar os reféns. "Devemos evitar a qualquer custo que as hostilidades sejam retomadas em Gaza, o que levaria a uma imensa tragédia", escreveu na rede social X.

A trégua interrompeu mais de 15 meses de conflito na Faixa de Gaza e permitiu cinco trocas de reféns sequestrados pelo Hamas em 7 de outubro de 2023 por prisioneiros palestinos detidos em Israel. "Sem deslocar os palestinos"

A guerra começou em outubro de 2023 com o ataque do Hamas no sul de Israel, que resultou nas mortes de 1.210 pessoas, a maioria civis, segundo um balanço estabelecido pela AFP com base em dados oficiais israelenses. Os milicianos islamistas também sequestraram 251 pessoas, das quais 73 ainda estão em Gaza, incluindo 35 que teriam sido mortas, segundo o Exército israelense.

A ofensiva de retaliação de Israel matou pelo menos 48.209 pessoas em Gaza, a maioria civis, segundo dados do Ministério da Saúde do território, considerados confiáveis pela ONU. Após o anúncio do Hamas de adiar a próxima operação de libertação de reféns, o governo do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ordenou ao Exército que se prepare "para qualquer cenário". Familiares dos reféns se reuniram nesta terça-feira em frente ao gabinete de Netanyahu em Jerusalém, com bandeiras israelenses e fotos de seus entes queridos.