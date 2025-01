Moradores de Gaza voltam às suas casas em ruínas após comemorar trégua com Israel

Centenas de deslocados iniciaram neste domingo, 19 o retorno às suas casas, entre prédios destruídos no norte de Gaza, aproveitando a entrada em vigor de um cessar-fogo entre o Hamas e Israel no devastado território palestino.

Ao longo da estrada, antigos edifícios estavam destruídos após meses de bombardeios do exército israelense, que lançou uma operação militar nessa região em outubro de 2023 para, segundo suas declarações, evitar o reagrupamento de combatentes do Hamas.

"Não resta nada no norte que valha a pena para viver", acrescentou ele na localidade do norte da Faixa de Gaza.

A guerra em Gaza começou com o ataque do Hamas em Israel, em 7 de outubro de 2023 , que matou 1.210 pessoas em Israel, majoritariamente civis, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais.

Em resposta, Israel lançou uma campanha de retaliação que matou pelo menos 46.913 pessoas na Faixa de Gaza, em sua maioria civis, de acordo com dados do Ministério da Saúde do governo do Hamas, considerados confiáveis pela ONU.

-"Estou indo para Rafah" -

Apesar dos danos, o domingo foi marcado por cenas de alegria e júbilo, mesmo com o atraso de várias horas no início do cessar-fogo.