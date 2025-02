Deportação e expulsão: qual a diferença ao ser retirado de um país?

Deportação e expulsão: cada país tem sua legislação própria quanto ao tema / Crédito: Divulgação

Deportação e expulsão: quando acontece? Ana Carolina Matos, doutora em Direito pela Universidade Federal do Ceará, advogada e professora de Direito Internacional e de Direito Civil, comenta as peculiaridades de cada país ao aceitar pessoas estrangeiras. “O direito internacional não se confunde com o direito interno dos Estados, e a condição do estrangeiro é regulada pela legislação interna estatal. No Brasil, por exemplo, não é crime a entrada irregular, mas os EUA criminalizam”, explica.

Deportação e expulsão: qual a diferença? O voo que trará mais de 100 brasileiros de volta ao País é um serviço de deportação, ou seja, traz com documentação irregular e que podem retornar aos Estados Unidos em caso de regulamentação, o que não aconteceria em uma expulsão. “O direito brasileiro trata os dois termos como formas compulsórias de retirada de estrangeiros do território nacional, mas a deportação se dá por desconformidade de documentos de viagem — como visto ou passaporte vencidos ou ter um visto de turista e estar trabalhando. No Brasil acontece da mesma forma”, detalha a professora. “Já a expulsão acontece nos casos em que a pessoa é retirada do país compulsoriamente e não tem nem oportunidade de regularizar a situação. E, se ela tentar entrar, será impedida. Os casos de expulsão estão, geralmente, ligados ao cometimento de crimes”, continua.



Deportação e expulsão: como funciona no Brasil? A lei brasileira não criminaliza a entrada irregular de estrangeiros e os casos de expulsão também têm suas próprias características. Segundo Carolina, a lei referente a esse tema no Brasil é a de número 13.445, que substituiu o Estatuto do Estrangeiro. É esse texto que regula as hipóteses de expulsão no País.

"Hoje, no Brasil, a expulsão não pode ser por prazo indeterminado e as situações passaram a ser mais restritas", aponta a professora. "Podem ser expulsas pessoas condenadas ou que respondem processo por crimes dolosos em outros países (passíveis de extradição segundo a legislação brasileira) ou crimes de competência do Tribunal Penal Internacional (TPI), como terrorismo, genocídio, crime de guerra ou crime contra a humanidade."

Expulsão no Brasil: quando é não é concretizada? A advogada também deu detalhes sobre os casos em que a legislação estabelece vedação de expulsão, informando que essa situação depende da gravidade do crime cometido. A expulsão não seria concretizada: