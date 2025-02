Deportados dos EUA: o que acontece com brasileiros após chegada no País?

Deportados dos Estados Unidos, em imagem divulgada pela Casa Branca / Crédito: Divulgação/Casa Branca

Um voo partindo de Alexandria, em Louisiana, nos Estados Unidos, chega a Fortaleza na tarde desta sexta-feira, 7, em trajeto agendado para os brasileiros repatriados do território norte-americano. O novo itinerário, parando na capital do Ceará, objetivou reduzir o tempo total de viagem. O embarque dos cidadãos brasileiros deportados aconteceu na madrugada de sexta-feira e foi acompanhado por diplomata do Consulado-Geral em Houston. O voo teve ainda uma breve escala técnica em Porto Rico, antes de seguir até Fortaleza.

Com a chegada dos repatriados, saiba quais as próximas medidas que o governo brasileiro deve adotar para o acolhimento humanizado.

Brasil chama encarregado de negócios dos EUA por tratamento 'degradante' a deportados | ENTENDA Deportados dos EUA: medidas após o pouso Em nota conjunta do Ministério das Relações Exteriores (MRE), Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) e Ministério da Defesa (MD), algumas medidas foram apresentadas. “Em Fortaleza e em Belo Horizonte, o Governo Federal montará esquema de recepção e apoio, com base na experiência acumulada nas operações de repatriação anteriores”, indica o informe.

A Polícia Federal fará operação especial para a realização de procedimentos migratórios e de segurança aeroportuária nos dois aeroportos. Em articulação com o MDHC para receber os brasileiros repatriados, realizou-se a mobilização da equipe do Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante (PAAHM), instalado no Aeroporto de Fortaleza. O equipamento funciona como um espaço para orientações sobre o processo migratório, além de encaminhamento para rede de atendimento. Nesse caso, o PAAHM atuará em conjunto com uma equipe do MDHC para o acolhimento dos recém-chegados.

Já em Belo Horizonte, o ministério anunciou a presença de um Posto de Acolhimento aos Repatriados. A ação busca garantir acesso à internet gratuita, carregador de celular, canais para contato com os familiares e orientações sobre serviços públicos de saúde, assistência social e trabalho. "É importante reforçar que essas pessoas não são criminosas. Hoje, no Direito Internacional, se combate muito a ideia de se falar ‘imigrante ilegal’: elas não cometeram um crime" Ana Carolina Matos (advogada e professora de Direito Internacional) Deportados dos EUA: o que pode motivar a deportação? “A deportação se configura quando o estrangeiro entrou de forma irregular, clandestinamente, ou entrou de forma regular, mas durante a sua permanência se tornou irregular”, inicia a advogada Ana Carolina Matos, doutora em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e professora de Direito Internacional e Direito Civil.

“Esses voos, apesar de estarem realizando a repatriação de brasileiros, para os Estados Unidos trata-se de uma deportação: eles estão mandando embora pessoas que tinham a sua permanência irregular no território”, completa. Nesse contexto, entre as situações passíveis de deportação no país norte-americano estão o uso de visto inadequado (ter um visto para turismo quando se está no país a trabalho, por exemplo) ou mesmo a sua ausência total.